Eigen studenten slecht te spreken over masteropleidingen Foto: ANP

LEIDERDORP - De masteropleidingen in de regio Leiden, Delft en Den Haag scoren maar matig onder de eigen studenten. Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2019 die dinsdag uitkomt. De Keuzegids is een jaarlijkse, onafhankelijke studiegids. De oordelen in de studiegids zijn gebaseerd op die van de studenten.

Zo komt de Universiteit Leiden - inclusief de Campus Den Haag - er in de top tien van beste universitaire masterinstellingen maar matig vanaf: een zevende plaats met een 'voldoende' voor 68 masteropleidingen. Bij de technische en agrarische universiteiten is de grootste, de TU Delft, vierde en hekkensluiter met een voldoende voor 31 masteropleidingen. Bij de middelgrote HBO-instellingen komt de Haagse Hogeschool pas op de achtste plaats uit, met een voldoende voor 74 opleidingen. Inholland staat met een krappere voldoende voor 159 opleidingen tiende. Het lerarentekort is het grootst in de Randstad, maar het aanbod aan lerarenmasters in daar niet bepaald aantrekkelijk, concludeert de Keuzegids. Leidse masterstudenten die taalleraar willen worden, beoordelen hun opleiding het laagst met een 'zwak'. Bij leraren-in-spé in de exacte vakken scoort Leiden beter: daar staat het tweede met een 'voldoende'.

Buitenlandse studenten Er zijn opleidingen die wel goed scoren… onder buitenlandse studenten. Zo staat de Hogeschool voor de Kunsten in Den Haag driemaal in de top tien van opleidingen met de meeste buitenlandse studenten.