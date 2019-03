Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer steekpartij meldt zich op bureau, politie zoekt drie verdachten De politie doet onderzoek op de Dr. Lelykade | Foto: District8

DEN HAAG - Na een steekincident maandagavond aan de Dr. Lelykade in Den Haag is de politie op zoek naar drie verdachten. Het slachtoffer meldde zich op het politiebureau, waarna de politie een onderzoek is gestart.

Van twee verdachten wist het slachtoffer een signalement te beschrijven. Beide mannen hebben een blanke huidskleur. De een is tussen de veertig en zestig jaar oud en heeft een kaal hoofd. De ander droeg een capuchon over zijn hoofd. De toedracht van het incident is niet bekend. De Dr. Lelykade is afgesloten voor onderzoek.