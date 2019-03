Deel dit artikel:













Politie valt 30 woningen Den Haag en omgeving binnen in onderzoek naar spookbewoning Er zijn aan de Vuistbijl meerdere arrestaties verricht I Foto: Regio15 Er was een grote politiemacht op de been in Ypenburg | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Er is dinsdagochtend veel politie op de been aan de Vuistbijl in Den Haag. In de wijk Ypenburg zijn meer dan twintig woningen doorzocht. Ook huizen in Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en een pand in Rotterdam zijn binnengevallen. Er zijn drie arrestaties verricht. Het aangehouden trio wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen.

De politie was erachter gekomen dat in grote appartementencomplexen in Ypenburg 'spookbewoning' plaatsvond. Daar bleken mensen te wonen, terwijl er in veel gevallen niemand stond ingeschreven. Tijdens het onderzoek kreeg de politie zicht op drie mannen die dit als verhuurbemiddelaars voor deze bewoners geregeld hadden. Deze aangehouden mannen zijn 57, 43 en 36 jaar en komen uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. Zij zouden gekneveld zijn weggevoerd.



Achter de deuren van zogenoemde spookwoningen gaat volgens de politie 'een hele criminele wereld schuil'. 'Omdat mensen er volledig anoniem kunnen wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan.'



'Plein leek wel een wagenpark'





Verslaggever Mariët Overdiep zag op een van de bovenste etages van een van de flats dat de deur van een van de appartementen is opengeramd. In dat appartement wordt nauwgezet onderzoek gedaan. De politie laat weten dat er meer informatie volgt 'zodra het onderzoek dit toelaat'.



Een buurtbewoner keek 's ochtends vroeg op van 'alle heisa en drukte' voor zijn deur. 'Ik vroeg me af wat er gebeurde', vertelt hij. 'Op het plein voor mijn flat mag normaal niet geparkeerd worden, maar nu leek het wel een wagenpark. Het stond vol politieauto's.' De aangehouden mensen kent hij niet. 'Ik zou niet weten wie daar woont.'