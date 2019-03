POELDIJK - Aan de Beatrixstraat in Poeldijk vond dinsdagochtend rond 7.00 uur een woningoverval plaats. Bij de overval is een man gewond geraakt.

'Hij is naar een ziekenhuis gebracht', laat een woordvoerder van de politie weten. 'Daar wordt hij behandeld aan zijn verwondingen.' Of er bij de overval iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.