Spookbewoning 'crimineel' en 'ondermijnend', maar wat is het nou precies?

REGIO - De politie heeft dinsdagochtend bij een grote actie zeventien mannen aangehouden. Op zo'n dertig plekken zijn huizen doorzocht. De politie viel onder meer binnen in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam. De actie was gericht tegen spookwoningen, maar wat zijn dat dan en wie wonen daar?

Wat zijn spookwoningen?

Een spookwoning is een huis of appartement dat illegaal bewoond wordt. De eigenaar van het pand heeft het meestal verhuurd via een makelaar. Als blijkt dat de huurder van het pand niet staat ingeschreven op het betreffende adres, wordt gesproken van een spookwoning.



Wie maken er gebruik van spookwoningen?

Mensen die niet gevonden willen worden door deurwaarders, de belastingdienst of het Openbaar Ministerie maken gebruik van deze manier van wonen. Dat kunnen criminelen zijn, maar ook eigenaren van failliete bedrijven die niet gevonden willen worden door schuldeisers.

Die personen betalen vaak grote sommen geld in contanten aan makelaars of bemiddelaars. Waar je op de reguliere markt maandelijks 1.000 tot 2.000 euro aan huur kwijt bent, betalen spookbewoners 5.000 tot 10.000 euro per maand.



Waar worden deze panden voor gebruikt?

Volgens de politie worden deze woningen niet altijd alleen voor wonen gebruikt. Ook de opslag van wapens, drugs en stapels zwart geld komt voor. Het zijn over het algemeen panden in het duurdere segment, waarbij het doel van de gebruikers is om zo min mogelijk op te vallen.

Al een paar jaar richt het Openbaar Minsterie zich op zogenoemde 'ondermijning', waarbij bijvoorbeeld criminelen via op het oog legale activiteiten geld proberen wit te wassen. Begin vorig jaar onderzocht justitie hierom meerdere panden van een Wassenaars verhuurbedrijf.

In verschillende woningen werden toen grote partijen harddrugs, hennepkwekerijen, vuurwapens, munitie en in totaal 92.000 euro aan contanten gevonden.



Hoe vaak worden woningen op zo'n manier verhuurd?

Volgens Alex Vooren van Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) gebeurt het honderden keren per jaar. Deze landelijke stichting staat slachtoffers van illegale verhuur bij en adviseert verhuurders om wel of niet in zee te gaan met huurders.

'Wij hebben sinds 2008 een hele lijst verzameld met notoire makelaars en malafide huurders', vertelt Vooren. '1 op de 10 huurders die bij ons worden gecontroleerd, komt niet door de controle. Daarnaast kennen wij zeker 5 makelaars in de Haagse regio waarbij het rommelt.'



Wat gebeurt er als ik mijn huis verhuur als spookwoning?

Als blijkt dat een pand illegaal is verhuurd, kunnen ook nietsvermoedende huiseigenaren daarvoor gestraft worden. Volgens Alex Vooren van SBWH komt het geregeld voor dat gewone burgers moeten boeten. 'Dit jaar alleen al staan wij in 63 zaken huiseigenaren bij die slachtoffer zijn geworden van een wietkwekerij, xtc-lab of spookbewoner', zegt Vooren.

'Meestal krijgen ze een boete, of de toegang tot het pand wordt ze voor een bepaalde tijd ontnomen', gaat hij verder. 'Ook kan de bank besluiten de hypotheek op te zeggen, waardoor woningeigenaren in grote financiële problemen terecht kunnen komen.'

De politie raad huiseigenaren dan ook aan goed de identiteit van huurders te controleren, altijd om een werkgeversverklaring te vragen en nooit contante betalingen te accepteren. Mocht een makelaar het pand moeten verhuren, dan zou dat volgens de politie altijd door een makelaar moeten gebeuren die is aangesloten bij een brancheorganisatie.





Volgens Alex Vooren biedt dat laatste echter geen garanties. 'De helft van de foute makelaars is aangesloten bij een branchevereniging, weten wij uit ervaring. De controle daarop moet absoluut beter.'

