Veiling inventaris restaurant door belastingdienst afgeblazen Tapas. Archieffoto: Carsten Koall/EPA. Bewerking: Omroep West

ZOETERMEER - De Belastingdienst verkoopt dinsdagochtend de inboedel van restaurant El Pueblo in Zoetermeer. Het gaat bijvoorbeeld om tafels en stoelen, maar ook om de apparatuur in de keuken van het tapasrestaurant aan de Dorpsstraat. De aanleiding is niet bekend, maar meestal volgt een dergelijke openbare verkoop na het niet betalen van een belastingschuld.

Volgens de eigen website werd het restaurant in 2004 geopend aan de Dorpsstraat, waarna in 2008 werd verhuisd naar de Leidsewallen. In juni 2017 verhuisde El Pueblo terug naar de Dorpsstraat. Het is niet duidelijk of het restaurant weer open gaat en wat er met het personeel gaat gebeuren. De eigenaar van het Spaanse restaurant was dinsdagochtend niet voor commentaar bereikbaar. UPDATE 10.30 UUR: Uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat de veiling op het laatste moment niet door is gegaan