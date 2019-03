Deel buit overval juwelier Siebel Leidschendam teruggevonden in Rijswijk

LEIDSCHENDAM - Een deel van de buit van de overval op juwelier Siebel in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam is teruggevonden in het Elzenburgerbos in Rijswijk. De sieraden waren toen deels verbrand. Tijdens de overval zijn de twee verdachten gefilmd. De politie hoopt op tips over het duo.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

Op zaterdag 9 februari om 9.50 uur zijn twee medewerksters bezig met opstartwerkzaamheden, waaronder het leegmaken van de kluis om daarna sieraden in de vitrines te zetten. Plotseling staan er twee in het donker geklede mannen in de winkel. De medewerksters worden bedreigd en moeten de kluis openmaken.

Eén van de overvallers haalt vervolgens de kluis leeg en stopt de sieraden en het geld in een donkere sporttas. Ondertussen moet één van de slachtoffers in de winkel een aantal vitrines openmaken. Vervolgens haalt de overvaller de sieraden eruit. Uiteindelijk vertrekken de twee via de achterdeur.



Dikke en dunnere man

De overvallers vluchten waarschijnlijk via het bouwterrein aan de achterkant van de winkel naar de Burgemeester Banninglaan. Op het fietspad richting de Burgemeester Keijzerlaan loopt één van de mannen bijna een fietser omver. De politie hoopt dat er meer getuigen zijn die de twee op zaterdag 9 februari rond 10.15 uur hebben zien vluchten.

De verdachten zijn zo goed als in het donker gekleed. Ze zijn niet al te lang en de één is een stuk dikker dan de ander. Dat is een combinatie die mensen iets kan zeggen. Beide mannen spraken Nederlands met een licht accent. Ze hadden een donkere sporttas bij zich. De overvallers kunnen ook voor de overval al gezien zijn. Er zijn rond 6.30 uur die ochtend al personen gezien die wat aan het rondkijken waren in de omgeving.



Buit gevonden

Na de overval is in het Elzenburgerbos in Rijswijk een deel van de buit teruggevonden. De sieraden waren deels verbrand, maar nog wel te herleiden naar de juwelier in Leidschendam. De politie hoort het graag als iemand iets opvallends heeft gezien in de omgeving van het bos, dat met het achterlaten van de sieraden te maken kan hebben.



Was u getuige of herkent u de overvallers?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem