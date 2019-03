Van wie zijn sieraden die zijn gevonden bij een inbreker?

WASSENAAR - Met de aanhouding van een 44-jarige man uit Den Haag denkt de politie in ieder geval vier woninginbraken te hebben opgelost. Bij een huiszoeking zijn een aantal sieraden en een grote hoeveelheid buitenlands geld gevonden. De kans is groot dat hij die ook heeft gestolen, maar de politie weet nog niet waar dat is gedaan.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De man wordt verdacht van vier inbraken in Den Haag, Wassenaar, Noordwijk en Bloemendaal in de periode van november 2018 tot februari 2019. Hij zou hebben toegeslagen in villawijken en klimt dan naar de eerste verdieping, waar hij een raam inslaat of openbreekt. Hij doorzoekt alleen de eerste verdieping. Bij alle inbraken neemt hij dan uitsluitend geld of sieraden mee die daar liggen.

De spullen die zijn gevonden, geeft de politie graag terug aan de rechtmatige eigenaren. Ook valt de verdachte op deze manier mogelijk te linken aan andere inbraken.



Nephorloges en buitenlands geld

Er zijn horloges van de merken Rolex en Cartier gevonden, maar die blijken nep. Verder is er een rood doosje met een ring gevonden, een aantal armbanden, een doosje waar een Rolex horloge in heeft gezeten, twee oorbellen en een ring met een wit/groene steen.

Daarnaast is er een grote hoeveelheid buitenlands geld gevonden uit verschillende landen, waaronder China, Iran, Oman, Peru, Kenia, Suriname, Turkije, Rusland, Tunesië en Maleisië. Het is daarom mogelijk dat de inbreker heeft toegeslagen bij expats die in villawijken wonen.



Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl