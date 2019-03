Veel geld en vuurwapens ontdekt bij grote politieactie van vanochtend

Er was een grote politiemacht op de been in Ypenburg | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij de grote politieactie die dinsdagochtend plaatsvond in de Haagse wijk Ypenburg, Rijswijk, Nootdorp en Zoetermeer zijn in totaal zeventien mensen aangehouden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

In de tientallen doorzochte huizen zijn grote hoeveelheden geld, verdovende middelen en vuurwapens ontdekt.

De woningen werden doorzocht nadat de politie erachter was gekomen dat in grote appartementencomplexen in Ypenburg 'spookbewoning' plaatsvond. Daar bleken mensen te wonen, terwijl er in veel gevallen niemand stond ingeschreven.



Verhuurbemiddelaars

Tijdens het onderzoek kreeg de politie zicht op drie mannen die dit als verhuurbemiddelaars voor deze bewoners geregeld hadden. Deze aangehouden mannen zijn 57, 43 en 36 jaar en komen uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. Waar de andere verdachten vandaan komen, is nog niet bekendgemaakt.

Achter de deuren van zogenoemde spookwoningen gaat volgens de politie 'een hele criminele wereld schuil'. Er wordt gewezen op witwassen en drugsgerelateerde criminaliteit. 'Omdat mensen er volledig anoniem kunnen wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan.'

