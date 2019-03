Burgemeester Krikke: ‘Grote moeite met verkapt dreigement van PvdE-raadslid Van Doorn’

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag heeft 'grote moeite' met het 'verkapte dreigement' van fractievoorzitter Arnoud van Doorn van de islampartij Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad. Dat schrijft Krikke in een opiniestuk in dagblad AD/Haagsche Courant. Ook de Pegida-actie bij de As Soennah-moskee dit weekend, veroordeelt de burgemeester.

De anti-islamiseringsbeweging Pegida is verantwoordelijk voor een actie bij de As Soennah-moskee, afgelopen zondag. Er werd door actievoerders een kwetsend spandoek en een etalagepop bij de moskee geplaatst. Pegida zegt door te gaan met dit soort acties zolang burgemeester Krikke het verbiedt bij de moskee te demonstreren.

PvdE-raadslid Van Doorn is boos over de actie van Pegida en zette op twitter de opmerking: 'Als de overheid nu niet keihard ingrijpt tegen moslimhaat, dan nemen een miljoen moslims in Nederland zelf maatregelen. En als de geest uit de fles is, gaat hij er niet meer in'.



Verkeerde keelgat

De opmerking is Krikke in het verkeerde keelgat geschoten, schrijft ze in een opinieverhaal in het AD. 'Met dat verkapte dreigement reageerde raadslid Arnoud van Doorn op het plaatsen van twee poppen en een spandoek bij de As Soennah-moskee in Den Haag door Pegida. Met beide stellingnames - de actie van Pegida en de reactie van Van Doorn - heb ik grote moeite.'

Krikke schrijft dat ze burgemeester van Den Haag is geworden omdat ze de mensen dichter bij elkaar wil brengen, zodat inwoners elkaar beter gaan begrijpen. 'Van begrip voor elkaar is bij de gebeurtenissen van afgelopen weekend geen sprake. Een stevig debat is prima, begrijp me niet verkeerd. Het mag maatschappelijk soms flink schuren. Dat moet kunnen in een democratische rechtsstaat. Het recht om met elkaar van mening te verschillen moeten we te allen tijde beschermen. Maar dat recht vraagt iedereen ook om er zorgvuldig mee om te gaan.'



Ware moslim

Verder schrijft Krikke: 'Ik ben er ook rotsvast van overtuigd dat de overgrote meerderheid in ons land, in onze stad, zich niet laat leiden door deze kleine minderheid. Wat dat betreft vond ik de reactie van acteur Nasrdin Dchar op de tweet van Van Doorn mooi. Een ware moslim leeft z'n leven en antwoordt haat met liefde.' Idealistisch? Zeker. Maar in een sterk gepolariseerd debat niettemin een broodnodig geluid en een wijze gedachte.'

Arnoud van Doorn zegt teleurgesteld te zijn in de reactie van Krikke. 'Krikke probeert de aandacht af te leiden van haar eigen falen', vindt hij. 'Mijn tweet is geen oproep tot geweld. Wij stellen alleen vast dat de overheid te weinig doet om geweld tegen moslims tegen te gaan. Krikke weet best dat ik dit bedoel. Maar net als met het debat over de vonkenregen op Scheveningen, gaat ze om zich heen slaan, om haar eigen fouten te bedekken.'