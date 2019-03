Woubrugge is de 'allersaaiste plek van Nederland', maar wint daar wel optreden mee

WOUBRUGGE - De populaire Overijsselse band Bökkers komt naar Woubrugge. Dit heeft het dorp te danken aan de wens van de band om de allersaaiste plek van Nederland te vinden om daar wat 'Leaven in de Brouweri-je', tevens de titel van de nieuwe single, te brengen.

Woubrugge werd genomineerd door inwoner Angeline van Wijk en haar vriendengroep. 'We hebben geen tentfeest meer, dat is twee jaar geleden gestopt, de kroeg is klein en de snackbar gaat heel erg vroeg dicht. Er is hier niet superveel te doen voor jongeren', vertelt ze aan Omroep West.

In de uitzending op NPO Radio 2 waar het nieuws bekend werd gemaakt, zei frontman van de band Hendrik Jan Bökkers: 'Het klinkt echt oersaai, we komen graag een keer langs in Woubrugge'. Waar en wanneer het optreden plaatsvindt is nog niet bekend, maar het liefst zo snel mogelijk. 'Ze willen sowieso voor augustus in Woubrugge zijn geweest.' Angeline en haar vrienden zijn ondertussen druk plannen aan het maken om het evenement zo leuk mogelijk te maken.