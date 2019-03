'Overvallers waren de hele nacht in huis Poeldijk'

De politie deed uitgebreid onderzoek in en rond het huis I Foto: Regio15

POELDIJK - De mannen die de bewoner van een huis aan de Beatrixstraat in Poeldijk overvielen, waren volgens het slachtoffer de hele nacht in zijn huis. Dat vertelde hij de politie.

Volgens het slachtoffer werd hij maandagavond rond 22.30 uur door drie onbekende mannen opgewacht bij zijn huis. Ze drongen zijn woning binnen en mishandelden hem. Onder dreiging van verschillende wapens stalen de drie geld en spullen. Pas rond rond 4:45 uur verlieten de drie verdachten het huis en kon het slachtoffer de politie waarschuwen.

Forensisch en tactisch rechercheurs hebben uitgebreid onderzoek in de woning en de nabije omgeving gedaan. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de verdachten. De politie vraagt getuigen zich te melden. De bewoner is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.