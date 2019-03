Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zondag NN CPC Loop: welke wegen zijn afgesloten? NN CPC Loop (Foto: OrangePictures) Wegafsluitingen NN CPC 2019

DEN HAAG - Op zondag 10 maart staan tienduizenden lopers aan de start van de 45ste editie van de NN CPC Loop in Den Haag. Veel wegen zijn tijdens het evenement afgesloten voor het verkeer. Wil je de stad in of uit? Of wil je juist naar een bepaalde plek toe om de lopers aan te moedigen? Hier zetten we alle wegafsluitingen voor je op een rij.

Omroep West is er de hele dag van 9.30 uur tot 18.00 uur live bij via de website, app en televisie. Op 89.3 Radio West hoor je ieder uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. En in het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC. Mis ook dit jaar niks van de CPC met de (gratis) Omroep West App. Wegafsluitingen

De wegafsluitingen zijn richttijden. Het kan voorkomen dat een weg(vak) eerder dicht of later open gaat.

Het evenementengebied rond het Malieveld is de hele dag afgesloten, van 5.00 uur tot 19.00 uur.

De Koningskade is afgesloten voor verkeer van 5.00 uur tot 18.00 uur. Voor alle overige straten en afsluitingen, bekijk deze kaart: CPC WEGAFSLUITINGEN 2019

LEES OOK: Handig: alle routes en tijden van de NN CPC Loop 2019