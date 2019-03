NN CPC Loop 2019: de hele dag live te volgen bij Omroep West

DEN HAAG - Op zondag 10 maart staan weer tienduizenden lopers aan de start van de 45ste editie van de NN CPC Loop Den Haag. Omroep West is er de hele dag van 09.30 tot 18.00 uur live bij via de website, app en televisie. Op 89.3 Radio West hoor je ieder uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours en in het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.

Hieronder lees je meer over onze plannen.





CPC voor iedereen





Het wordt een bijzondere editie, want er is een nieuw onderdeel: de CPC4All. Een loop voor iedereen die, om welke reden dan ook, niet mee kan doen aan één van de andere afstanden. De RaceRunners van HAAG Atletiek zijn om 09.30 uur in dit nieuwe onderdeel te zien. Aansluitend is de Ernst & Bobbie Kinderloop en de Jeugdloop (2,5 km) alvorens de 5 en 10 km afstanden starten om 11.00 uur en 12.00 uur. Om 14.30 uur klinkt het startschot van de halve marathon. Omroep West is erbij tot de laatste loper over de finish komt!

Samenvatting op TV West





Op TV West is zondag vanaf 20.30 uur een uitgebreide samenvatting van de dag te zien. Deze wordt daarna elk uur herhaald tot en met maandagochtend. De samenvatting is ook online terug te kijken. Mediapartner Den Haag TV is er ook bij op 10 maart met een live uitzending en via Den Haag FM zijn er verschillende bijdragen te horen. Op maandag 11 maart zendt Den Haag TV de samenvatting van de CPC uit, direct na het Haags TV Journaal om 18.00 uur.

Gratis app van Omroep West





Voor iedereen die onderweg is, aan het lopen of aan het aanmoedigen biedt de gratis Omroep West App uitkomst: alle uitzendingen en het laatste nieuws zijn via de app overal te volgen.