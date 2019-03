Deel dit artikel:













Man beroofd van auto op Dr. Lelykade Den Haag: 'Hij was hevig ontdaan' De politie doet onderzoek op de Dr. Lelykade | Foto: District8

DEN HAAG - De man die zich maandagavond bij de politie meldde na een incident op de Dr. Lelykade in Den Haag is door de daders beroofd van zijn auto. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend. In eerste instantie werd er gesproken over een steekpartij.

Het slachtoffer reed rond 21.15 uur over de Dr. Lelykade richting de Schokkerweg toen hij een telefoontje kreeg. Ter hoogte van een restaurant zette hij zijn goudkleurige auto daarop aan de kant. Op dat moment werd hij overvallen door drie mannen. De man wist na een korte worsteling uit de auto te komen en rende weg. Hij meldde zich vervolgens hevig ontdaan bij het politiebureau, laat een woordvoerder weten. De daders vluchtten weg in de auto van het slachtoffer.

Daders Volgens het slachtoffer is een van de verdachten een blanke, kale man. Hij schat hem ongeveer 50 jaar. Een tweede verdachte zou ook blank zijn. Hij droeg een capuchon over zijn hoofd.