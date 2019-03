Standbeeld voor Ramses Shaffy in Leiden... Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy!

LEIDEN - Een van de grootste Nederlandse chansonniers, Ramses Shaffy, heeft Leidse roots en moet daarom een monument krijgen. Het standbeeld zou achter Leiden Centraal Station in het Terweepark een plek kunnen krijgen. Initiatiefnemer Peter van der Geer is een actie gestart om geld in te zamelen voor het beeld

'Wat bijna niemand weet is dat toen Shaffy zes jaar was, hij door zijn moeder op de trein is gezet vanuit Frankrijk naar Nederland. Na een aantal omzwervingen is hij door zijn Leidse pleegouders opgevangen' vertelt Van der Geer aan mediapartner Unity.nu.

'Die Leidenaars hebben zich over hem ontfermt, vlak voor de oorlog. De oorlog stond op het punt om uit te breken. Die hebben hem de muzikale opvoeding gegeven, de liefde en de vrijheid waardoor heel veel mensen Ramses Shaffy kennen als een buitengewoon aardige, boeiende en vooral spannende persoon.'



'Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy'

Hoe het beeld eruit gaat zien weet Van der Geer al. 'Het beeld stelt twee armen voor die naar de lucht reiken. Tussen die armen staan de woorden 'hoog Sammy, kijk omhoog Sammy'. Vanaf onderaf gekeken kan door de woorden heen de blauwe lucht gezien worden, dat wijst naar de volgende zin van het lied. Om de twee armen heen komen stenen in een cirkel te liggen waar een citaat van de zanger in staat. 'Hier ligt de basis van mijn leven'.

Het maken van het monument is al in volle gang. Maar voor de volledige realisatie is er geld nodig. 'In de buurt zijn we een buurtactie begonnen en daar kunnen mensen een steen adopteren van de tekst die Ramses Shaffy heeft uitgesproken over zijn Leidse jaren' zegt Peter van der Geer. 'Al die letters worden geadopteerd door mensen uit de buurt hier in het Terweepark. Dat is het begin van de fondsenwerving. In april dan start de crowdfunding en dat gaan we doen via Voordekunst.nl'