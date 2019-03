Deel dit artikel:













Handig: alle routes en tijden van de NN CPC Loop 2019 NN CPC Loop 2018 | Foto: Richard Mulder ROUTE CPC4ALL en ERNST BOBBIELOOP 2019 ROUTE TRIODUS JEUGDLOOP ROUTE 5 KM LOOP 2019 ROUTE 10 KM LOOP 2019 ROUTE NN HALVE MARATHON 2019 Sir James ontvangt de startnummers CPC | Foto: Wietske van Otterlo

DEN HOORN - De startnummers liggen weer op de deurmat of in de brievenbus, de trainingsschema's zijn klaar en misschien wordt er ook al gestapeld door de halve marathonlopers: de 45ste editie van de NN CPC Loop is in aantocht! Ga je zelf lopen of aanmoedigen? Omroep West zet alle routes en starttijden voor je op een rij:

Omroep West is er de hele dag van 09.30 tot 18.00 uur live bij via de website, app en televisie. Op 89.3 Radio West hoor je ieder uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours en in het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC. Mis ook dit jaar niks van de CPC met de (gratis) Omroep West App. Alle afstanden starten en eindigen op het Malieveld: Tijd

Activiteit

09:30 uur

CPC4All

Koningskade

09:45 uur

Ernst & Bobbie Kinderloop

Koningskade

10:30 uur

Triodus Jeugdloop 2,5 km

Koningskade

11:00 uur

5 km Loop Gepresenteerd door AD

Koningskade

12:00 uur

AA Drink 10 km Loop 1ste golf

Koningskade

12:15 uur

AA Drink 10 km Loop 2de golf

Koningskade

12:30 uur

AA Drink 10 km Loop 3de golf

Koningskade

14:30 uur

NN Halve Marathon 1ste golf

Koningskade

14:45 uur

NN Halve Marathon 2de golf

Koningskade

14:45 uur

NN Halve Marathon 3de golf

Koningskade











Routes

NN CPC Loop: Route Ernst & Bobbie Kinderloop



NN CPC Loop: Route Triodus Jeugdloop 2,5 km



NN CPC Loop: Route Gepresenteerd door het AD 5 km Loop



NN CPC Loop: Route AA Drink 10 km Loop



NN CPC Loop: Route Halve Marathon - 21 km

Wie wens jij succes tijdens de NN CPC? Zie jezelf terug op TV West!

Laat een foto maken als verslaggever bij de fotobooth van Omroep West op het Malieveld, geef aan wie jij veel succes wenst tijdens de CPC en wie weet zie je deze foto op TV in de live uitzending!

Laat een foto maken als verslaggever bij de fotobooth van Omroep West op het Malieveld, geef aan wie jij veel succes wenst tijdens de CPC en wie weet zie je deze foto op TV in de live uitzending!