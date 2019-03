Zes jaar cel voor poging tot doodslag collega met metalen staaf

DEN HAAG - Een 50-jarige man uit Hillegom is tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld voor poging tot doodslag. De Hillegommer sloeg zijn collega met een metalen staaf meerdere malen met kracht op het hoofd. Het slachtoffer liep blijvend letsel op en zal naar verwachting nooit meer optimaal kunnen functioneren. De verdachte had de daad bekend en verweerde zich niet tegen het bewijs.

Het incident vond eind vorig jaar plaats in een aardappelgroothandel in Hillegom. Het slachtoffer zou een kwetsende opmerking hebben gemaakt. Hierop pakte de verdachte een ijzeren staaf en sloeg de medewerker, die licht verstandelijk beperkt is, van achteren op diens hoofd. Het slachtoffer was meteen knock-out maar toch ging de verdachte verder met slaan, zo is vastgelegd op een bewakingscamera.

De verdachte liep daarna even weg maar kwam terug toen hij een teken van leven zag, om nogmaals met de staaf op zijn hoofd te slaan. Toen een stagiair ontdekte wat er was gebeurd, belde die 112. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is deels zijn zicht kwijt en loopt met een rollator.

.

LEES OOK: Hillegommer (50) bewerkt licht verstandelijk beperkte collega met ijzeren staaf