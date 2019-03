Campers en caravans op Haagse Houtrustweg door nieuw verbod 'uitgekampeerd'

DEN HAAG - Bewoners van de Houtrustweg in Den Haag klagen al jarenlang over de vervallen campers en caravans voor hun deur. Met een nieuw verbod van de gemeente krijgen ze nu hun zin. Wanneer de campers en caravans na 1 april nog op de verboden plekken staan, gaat de gemeente deze op eigen houtje weghalen.

'De campers waren vaak van wat oudere kwaliteit en stonden vlak voor de huizen van de bewoners van de Houtrustweg', vertelt wethouder mobiliteit Robert van Asten. 'Vroeger stonden die huizen er nog niet dus was het heel makkelijk parkeren omdat je daar een verlaten strookje had. Maar nu de nieuwe huizen er staan, zorgen die campers vaak voor overlast.'

Al zes jaar zijn bewoners van de Houtrustweg aan het onderhandelen voor een verbod op de geparkeerde voertuigen. 'Ik ben erg blij dat het dan toch eindelijk lukt, wethouder Van Asten voegt nu daad bij woord', zo laat bewoner Ton Wiebelt weten. 'Veel omwonenden en hun bezoekers weten niet wat ze zien wanneer ze willen parkeren en die vervallen campers in de weg staan.'



'Donderslag bij heldere hemel'

Ook bewoner Ben is erg gelukkig met het besluit van de gemeente. 'Ik erger me al acht jaar aan deze campers en caravans voor de deur', zegt hij. 'Mensen kunnen straks weer een stuk beter hun auto parkeren zonder die campers. En het is ook gewoon een rotgezicht.'

Toch is niet iedereen tevreden met de nieuwe maatregel. 'Voor mij komt dit echt als een donderslag bij heldere hemel', zegt Cis Deyl. Zij heeft een caravan geparkeerd staan op de Houtrustweg waarmee ze workshops kan geven aan kinderen. 'Wij zijn een non-profit organisatie, we hebben het geld niet om op een stalling te gaan staan. Deze locatie is perfect voor mijn werk, ik weet niet waar ik nu naartoe moet.'



Advies Van Asten

Voor deze gedupeerden heeft wethouder Van Asten wel wat advies. 'Ik zou zeggen: zoek gewoon een stalling. Daar zijn er heel veel van in het Westland. En als je ze toch op de openbare weg wilt parkeren dan zijn daar nog andere adressen voor in Den Haag. Die staan hier los van en zullen zeker voorlopig gewoon nog blijven bestaan.'

