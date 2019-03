Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Uitspraak moordzaak Julia en debat over vonkenregen De vermoorde Julia Chernyshova | Foto: Facebook Julia

DEN HAAG - Goedemorgen! Vandaag hoort moordverdachte Andrei K. welke straf hij krijgt. Hij zou zijn vrouw Julia hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd in hun huis. Verder in deze West Wekker aandacht voor een debat over de vonkenregen in de Haagse gemeenteraad.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 41-jarige Andrei K. hoort vandaag welke straf hij van de rechter krijgt opgelegd. De Rus wordt verdacht van het vermoorden en vervolgens in stukken zagen van zijn vrouw Julia in hun huis aan de Neptunusstraat op Scheveningen. Volgens K. zou Julia hem bedrogen hebben en leidde ze een dubbelleven. Het OM eistte eerder acht jaar cel en tbs met dwang tegen de man.

De Haagse gemeenteraad houdt vanmiddag een tweeminutendebat over de vonkenregen. Je kunt het hele debat live volgen via onze website en app.

Vanavond vindt de finale om het Nederlands kampioenschap ijshockey plaats tussen HIJS Hokij en Devils Nijmegen. Vanaf 20.30 uur is de wedstrijd te volgen via een webstream op de website van Omroep West.

Het weer: Een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen en motregen. Bij een matige tot krachtige zuidewestenwind wordt het elf tot dertien graden.



Beeld: MeteoGroup Een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen en motregen. Bij een matige tot krachtige zuidewestenwind wordt het elf tot dertien graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files En dit moet je ook nog weten:

Zijn je goede voornemens na de jaarwisseling in het water gevallen? Dan heb je nu een nieuwe kans. Vandaag start namelijk de actie 'Ik pas, 40 dagen geen druppel alcohol' van Stichting Positieve Leefstijl (IkPas). De periode duurt van vandaag - Aswoensdag - tot en met de zondag voor Pasen, de traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. En carnaval voorbij? Niet voor iedereen! Terwijl hier in onze regio een eind is gekomen aan het carnaval, maakt een klein gezelschap in Leiden zich juist op voor een heel ander carnaval: Fasnacht in het Zwitserse Basel. Ze geven niets om het feest in eigen land, maar reizen wél zo'n 700 km om in Basel een biertje te vatten, verkleed en al. Maar waarom?

Nederlandse jongeren zitten zo vaak 's avonds op hun smartphone of tablet dat ze er slaapproblemen door krijgen. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van het RIVM naar het schermgebruik van kinderen en jongeren vlak vóór de nachtrust, meldt het AD.

Vanavond op TV West: Water in Zicht (Herhaling)

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water.

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water.