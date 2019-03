Haagse leerlingen staan stil bij gevaren smartphone in het verkeer

DEN HAAG - Op het schoolplein van het Maerlant-Lyceum in Den Haag is dinsdagochtend aandacht gegeven aan de MONO-campagne, een initiatief om mobiel telefoongebruik in het verkeer tegen te gaan. Minister Cora van Nieuwhuizen kwam langs om met leerlingen in gesprek te gaan over de gevaren van appen op de fiets. Ook wethouder mobiliteit Robert van Asten en Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie Zuid-Holland, stonden in de vroege ochtend klaar op het Haagse schoolplein.

'Smartphones en social media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. En dat is goed, want zo zijn je vrienden en familie altijd dichtbij', aldus Van Asten. 'Helaas kent het ook een keerzijde: elke keer als je een berichtje ontvangt word je afgeleid. Ik ben daarom blij met de landelijke campagne MONO. Het is niet alleen veiliger voor jezelf, maar ook voor andere verkeersdeelnemers.'

Van Asten plaatste een krijttekening bij de school, om zo aandacht te vragen voor het gebruik het gebruik van een smartphone in het verkeer. Ook bij andere fietsenstallingen en een aantal parkeergarages in de stad is deze tijdelijke graffiti geplaatst.



Landelijke MONO-campagne

Het Maerlant-Lyceum is niet de enige school waar dinsdag informatiefolders en MONO-sleutelshangers werden uitgedeeld. Dat gebeurde ook op andere middelbare scholen in het hele land. De actie is onderdeel van een landelijk campagne, waarbij MONO letterlijk staat voor één of alleen. In de campagne betekent het met één ding bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht op één ding en dat is het verkeer. Smartphonegebruik in het Nederlandse verkeer leidt naar schatting tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar. Het lezen en schrijven van berichten vergroot het risico op een ongeval minstens 25 keer.

Vanaf 1 juli dit jaar is het niet meer toegestaan om op de fiets je mobiel in je hand te houden. De boete voor overtreding is 95 euro. Voor een automobilist is dat De 240 euro.

