Van gasloos koken tot insectenhotels, wie heeft het beste klimaatidee?

Leerlingen van het vmbo in Maasland willen gasfornuizen in het kooklokaal vervangen door elektrische kookplaten | Foto: Omroep West

REGIO - Met je school van het gas af? Of een klimaattuin aanleggen? Leerlingen van de Lentiz-scholen in de regio doen voor het derde jaar een wedstrijd welke school het beste idee heeft voor een beter klimaat. De klas die wint mag het idee uitvoeren.

Een van de plannen komt van leerlingen van het vmbo in Maasland. Zij willen in hun oude praktijklokaal voor de kooklessen alle gasfornuizen vervangen door elektrische kookplaten die hun stroom krijgen van zonnepanelen op het dak.

'We moeten van het gas af, de fornuizen zijn oud, dus zo willen we dat oplossen', vertelt Fabiënne van der Voort. Ook moet elke klas een moestuin krijgen, zo zegt Mila Donders: 'Die moet dan tijdens het schooljaar onderhouden worden en wat de tuin oplevert kan weer gebruikt worden bij de kooklessen.'



Insectenhotel tegen bijensterfte

Op het Flora College in Naaldwijk hebben de leerlingen een ander idee: mooie tuinen met bloemen en een insectenhotel voor iedereen. 'Bijen worden met uitsterven bedreigd, met een insectenhotel kan je daar wat tegen doen', aldus vierdeklasser Lynn Hut.

Zes meiden van het Reviuslyceum in Maassluis willen hun medeleerlingen inzetten: 'We hebben een Community Quest bedacht', vertelt Michelle van Bommel. 'Leerlingen kunnen bijvoorbeeld eten inzamelen voor de voedselbank of oude flessen. Daarmee verdienen ze punten waarmee ze uiteindelijk een prijs kunnen krijgen.'



'Wij zijn toekomstmakers'

De Lentiz-scholen organiseren voor het derde jaar hun zogeheten Lenthon, de wedstrijd voor klimaatideeën. 'De afgelopen jaren hebben we waterbesparende kranen geïnstalleerd op het Groen van Prinsterer-college in Vlaardingen en een groene muur op het Life College in Schiedam', zegt Ellis van Beek van Lentiz. 'We zijn dus heel benieuwd wat het dit jaar wordt.'

'We zijn toekomstmakers, we leiden hier de makers van de toekomst op', aldus Van Beek, 'en het is belangrijk dat zij nadenken over het klimaat. Met de wedstrijd doen ze dat spelenderwijs.' In totaal staan er vijf scholen in de finale. De andere twee komen uit Bleiswijk en Schiedam. Donderdag wordt de winnaar bekend gemaakt.

