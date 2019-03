Deel dit artikel:













'Campagnetijd is niet belangrijk, meer wat we daarna laten zien' Jacco Schonewille lijsttrekker ChristenUnie Zuid-Holland I Foto: Omroep West

DEN HAAG - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers. 'Wij zijn de afgelopen periode een constructieve verbindende partij geweest', vertelt Jacco Schonewille, lijsttrekker voor de ChristenUnie in Zuid-Holland. 'Lijsttrekker zijn is spannend, het is voor mij natuurlijk de eerste keer, ik ben ook niet super ervaren maar voor mij is de campagnetijd niet zozeer belangrijk maar meer wat we daarna laten zien.' De 50-jarige Jacco Schonewille is getrouwd, vader van vier kinderen en heeft samen met zijn vrouw een IT-bedrijf. Schonewille zit voor de ChristenUnie sinds twee jaar in de Staten van Zuid-Holland.



