'Het is mijn eerste keer, maar dat drijft mij om er iets van te maken' Nico de Jager lijsttrekker SGP Zuid Holland I Foto: Omroep West

DEN HAAG - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers.De 51-jarige Nico de Jager is lijsttrekker namens de SGP. Hij is momenteel fractievoorzitter van de gecombineerde SGP-Christen Unie-fractie in Sliedrecht. De Jager is succesvol ondernemer, getrouwd en vader van vijf kinderen. 'Ik geloof in eigen verantwoordelijkheid binnen mijn bedrijf. Ik geef de werknemer veel ruimte, dat betekent dat ik niet 80 uur per week met mijn bedrijf bezig hoef te zijn en ruimte heb voor een Statenlidmaatschap. Ik ga veel op werkbezoek omdat ik geen ervaring heb als Statenlid wil ik op die manier mijn kennis vergroten. Ik heb er zin in.'

