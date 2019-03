Deel dit artikel:













Carnaval voorbij, vastenperiode breekt aan: 'Nee joh, we blijven gewoon feesten en bierdrinken!' In Noordwijkerhout wordt carnaval gevierd | Foto: Omroep West

NOORDWIJKERHOUT - Bier, polonaise en een vette hap: na een paar dagen uitbundig feesten is het vanaf woensdag tijd voor bezinning. Dan breekt met Aswoensdag de katholieke vastenperiode na carnaval aan. En dan is het ook in Noordwijkerhout - waar carnaval een ingeburgerde traditie is - over met de pret. Tenminste, voor degenen die meedoen: 'Vasten? Nee joh, we blijven gewoon feesten en bierdrinken!', aldus een opgetogen carnavalvierder.

De vastenperiode die veertig dagen duurt eindigt met Pasen. Een oude traditie 'gekaapt' door de katholieke kerk, legt carnavalshistoricus Elma Hulspas uit: 'Carnaval stamt nog van voor Christus. En op een gegeven moment heeft de kerk het ingebed in de katholieke kalender. Na een feest van uitspattingen, is het tijd om meer even mak aan te doen. En dat past precies in het christelijk verhaal, van het vasten voor Pasen.' Even geen optochten, polonaises, meezingers en verklede mensen meer. Maar of dat betekent dat in Noordwijkerhout er écht gevast wordt, betwijfelt Hulspas. 'Nee, ik denk het niet', zegt ze lachend. 'Maar zo gek als tijdens carnaval maken we het verder niet. Dus als je dat vasten wil noemen, dan wel!' LEES OOK: Boerenbruiloft van burgemeester loopt uit op écht huwelijksaanzoek