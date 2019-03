Miljoenen euro's aan contant geld gevonden bij politieactie spookbewoning

Er was een grote politiemacht op de been in Ypenburg | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij de grote politieactie naar spookbewoning heeft de politie miljoenen euro's aan contant geld gevonden. Tijdens de actie dinsdagochtend werden 35 locaties in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam doorzocht en achttien personen aangehouden. Ook nam de politie in verschillende woningen vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto's in beslag.

De woningen werden doorzocht nadat de politie erachter was gekomen dat in grote appartementencomplexen in Ypenburg 'spookbewoning' plaatsvond. Daar bleken mensen te wonen, terwijl er in veel gevallen niemand stond ingeschreven.

De hoofdverdachte in het onderzoek, een 43-jarige Nootdorper, zou via zijn bedrijf de woningen gehuurd en weer verhuurd hebben aan de spookbewoners. De aangehouden 36-jarige Rijswijker en 57-jarige Zoetermeerder hadden samen met de hoofdverdachte een ander bedrijf. Ook via dit bedrijf zouden woningen zijn gehuurd en verhuurd aan spookbewoners. De verdachten zouden voor verhuur contant geld hebben ontvangen en via de bedrijven vervolgens hebben witgewassen.



Gesloten vanwege drugshandel

In 27 vermoedelijke spookwoningen zijn vijftien andere verdachten aangehouden naar aanleiding van de vondst van miljoenen euro's contant geld, vijf wapens en verdovende middelen. De gemeente heeft een van de woningen direct gesloten vanwege drugshandel. Ook werden in verschillende woningen tal van dure horloges en grote hoeveelheden dure merkkleding in beslag genomen.

