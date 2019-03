Deel dit artikel:













Naamwedstrijd tunnelboormachine Rijnlandroute: jij mag kiezen De tunnelboormachine voor de Rijnlandroute | Foto: Provincie Zuid-Holland

VOORSCHOTEN - Hoe gaat de tunnelboormachine heten die binnenkort de Rijnlandroute onder Voorschoten door gaat boren? Over die vraag zullen scholieren in de buurt zich komende tijd gaan buigen. De provincie Zuid-Holland heeft namelijk een paar scholen gevraagd een naam te verzinnen, waarna iedereen mag stemmen. En er is in elk geval één vereiste: de boor moet - geheel volgens traditie - een vrouwelijke naam krijgen.

Aan de wedstrijd doen een aantal vooraf geselecteerde scholen mee die langs de Rijlanroute liggen. Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en jurylid, richt zich daarvoor vooral op leerlingen uit groep 6,7 en 8: 'Ik wil jullie vragen om mij hierbij te helpen. Bedenk een naam voor de tunnelboormachine en misschien staat die naam dan wel op de machine die gaat boren!', aldus Vermeulen in een oproep. Tekst loopt door na de video.

Vanaf 8 april zijn de beste namen te vinden op de website van de Rijlandroute en kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen. De naam met de meeste stemmen wordt dan de definitieve naam van de boormachine. De klas die de winnende verzint, mag de naam onthullen en is aanwezig bij de inzegening van de boor; een oude traditie van mijnwerkers en tunnelbouwers.



Snelle verbinding A4 en A44 De Rijnlandroute moet een nieuwe, snelle verbinding tussen de A4 en A44 worden. In juni 2019 start de tunnelboormachine, van 100 meter lang en 11 meter hoog, ter hoogte van recreatiegebied Vlietland met het boren van de eerste tunnel voor de RijnlandRoute. LEES OOK:

