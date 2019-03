Explosie Den Haag: zwaar getroffen familie Ramgolam heeft nieuwe woning

DEN HAAG - Goed nieuws voor de familie Ramgolam. Bij de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag eind januari werd de woning van het gezin volledig verwoest. Maandag hebben ze het contract getekend voor een nieuwe woning. Zij hopen hier later deze maand in te kunnen trekken.

De familie Ramgolam waren de bewoners op de benedenverdieping van het getroffen blok. De 28-jarige Sharwin werd het meest getroffen omdat hij met zijn benen vast kwam te zitten onder het puin en na een urenlange reddingsactie kon worden bevrijd.

Volgens Aroen Ramgolam, de broer van Sharwin, is de nieuwe woning een belangrijke tussenstap voor zijn ouders. Ze kunnen hierdoor weer langzaam een nieuw leven opbouwen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want door de explosie raakte het gezin de volledige inboedel kwijt.



Herstel

Ook zijn alle drie de getroffen gezinsleden nog aan het herstellen van de verwondingen. Zo verblijven de vader en de moeder momenteel nog in respectievelijk een logeerhuis in Rotterdam en een revalidatiecentrum in Den Haag. Maar het herstel verloopt voorspoedig en de verwachting is dat zij later deze maand hun intrek kunnen nemen in de nieuwe woning.

Het herstel van Sharwin heeft meer tijd nodig. Maar volgens zijn broer Aroen is er een lichte vooruitgang: 'Het zijn steeds kleine stapjes. De wondgenezing aan zijn benen gaat goed.' Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat hij naar huis terug kan.



Traumatisch

Ondertussen lopen er volgens de gemeente Den Haag gesprekken tussen de verzekeraars en de VVE over de herbouw van de getroffen panden in de Jan van der Heijdenstraat. Volgens een woordvoerder is het 'allerminst' zeker of er woningen terugkomen. Maar het wordt ook niet uitgesloten.

De kans dat de familie Ramgolam terugkeert naar de Jan van der Heijdenstraat is echter nihil. Want hoewel de nieuwe woning te klein is, en dus een tijdelijke oplossing voor het huisvestingsprobleem, wil de familie volgens Aroen niet meer herinnert worden aan de 'traumatische' ervaring van de gasexplosie.

LEES OOK: Sieraden, foto's en ID-bewijzen; bewoners halen spullen weer terug na gasexplosie