Yes!Delft helpt nu ook startups in Den Haag

DEN HAAG - Yes!Delft zit vanaf dinsdag ook officieel in Den Haag. Dan heet het Yes!Delft The Hague. Het is een onderkomen voor beginnende bedrijfjes die zich richten op kunstmatige intelligentie en blockchain. Dat laatste is software waar je op een veilige manier allerlei gegevens in kunt verzamelen en delen.

Yes!Delft bestaat inmiddels veertien jaar en helpt beginnende technologiebedrijfjes de weg te vinden van uitvinding naar product. Daarbij kunnen die startups, zoals ze officieel heten, gebruik maken van een uitgebreid netwerk.

Datzelfde doen ze nu ook in Den Haag. Toch is er een verschil. In thuisbasis Delft gaat het vooral om 'hardware'. Dus zo'n beetje alles wat je ook echt kunt aanraken. In Den Haag staat software centraal. En dan ook nog eens die specifieke software rond kunstmatige intelligentie en blockchain.



'Ecosysteem met een richting'

'We bouwen hier een ecosysteem met een richting', zegt ondernemer Jordi de Vos van het bedrijf Circularise. Hij bedoelt daarmee dat gelijkgestemden bij elkaar zitten. Eerst zat zijn bedrijfje dat ervoor zorgt dat er beter gerecycled kan worden bij Yes!Delft. 'Hier zijn we allemaal met software bezig, dus is het makkelijker sparren als dat nodig is', zegt De Vos.

Prins Constantijn was afgereisd naar Den Haag om bij de opening van Yes!Delft The Hague aanwezig te zijn. Hij is ambassadeur van de startups. Het is zijn taak om in het buitenland te laten zien dat Nederland een aantrekkelijke plek is om je te vestigen als beginnend bedrijf.



'Stap uit de lokale schaduw'

In een interview met het FD merkte de prins op dat Nederland de ambitie mist bij het goed faciliteren van startups. Het lijkt volgens hem wel alsof Nederland de urgentie niet ziet. Hij trekt dan de vergelijking met het Amerikaanse silicon valley en high tech gebieden in bijvoorbeeld Singapore. Daar zijn ze veel verder.

Maar de komst van Yes!Delft The Hague vindt hij een goede stap. 'Iedereen die in deze tech world actief is moet uit de lokale en regionale schaduw stappen en gewoon dingen gaan doen die waarde toevoegen', aldus de prins.

