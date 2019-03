Haagse VVD wil patsercontroles. 'Het is voor een goede zaak'

Dure auto in beslag genomen in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De Haagse VVD gaat in de gemeenteraad pleiten voor de invoering van patsercontroles. Daarbij wordt gekeken of bijvoorbeeld jongeren die in een dure, exclusieve auto rijden deze rechtmatig hebben verkregen.

'Natuurlijk zijn er jonge Hagenaars die met hard werken en sparen genoeg geld hebben verdiend om zo’n auto aan te schaffen', benadrukt Frank de Graaf, fractievoorzitter van de VVD in de raad. 'Daar is helemaal niet mis mee. Maar dat is niet altijd het geval. Eerder is gebleken dat deze controles in Den Haag en andere steden goed werken.'

In andere steden zoals Rotterdam en Breda leverden dergelijke controles eerder tonnen aan boetes op en werden tientallen auto's in beslag genomen. Ook werden in verschillende auto's stapels geld en (soft)drugs gevonden. In Den Haag hebben ook patsercontroles plaatsgevonden, maar dat is alweer enkele jaren geleden.



Samenwerking politie, douane en belastingdienst

Volgens De Graaf kunnen met deze controles verschillende overtredingen worden opgespoord. Zo kan de politie samenwerken met de douane of de Belastingdienst. Er kan dan bijvoorbeeld controleerd worden of de chauffeur nog boetes open heeft staan.

De Graaf zegt niet bang te zijn dat de patsercontroles leiden tot etnisch profileren. 'Auto’s worden er niet uitgepikt op basis van de huidskleur van de chauffeur. Dat staat namelijk compleet los van het feit dat je de aanschafwaarde van de auto moet kunnen verantwoorden.' Op Omroep West roept hij eigenaars van dure auto's dan ook op om gewoon mee te werken. 'Het is voor een goede zaak.' Het voorstel wordt woensdag 6 maart besproken in de Haagse gemeenteraad.

