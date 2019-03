Schooldakrevolutie start in Leiden: 'Scholen laten veel kansen liggen'

De non-stop zon'-campagne werd afgetrapt in de Lucas van Leydenschool in Leiden I Foto: Mariet Overdiep

LEIDEN - Non-stop zon. Onder die titel wil het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland scholen ertoe bewegen zonnepanelen te plaatsen op hun daken. Dinsdag werd de campagne afgetrapt in de Lucas van Leydenschool in Leiden.

'We hebben ongelofelijk veel schooldaken in Nederland waar geen zonnepanelen op liggen', benadrukt Sander van Veen. En dit bevreemd hem. Van Veen is directeur van de stichting Schooldakrevolutie. Hij benadrukt dat er 'veel potentie' is. 'Scholen laten veel kansen liggen op het gebied van verduurzamen en het voorkomen van verspilling. Hier wil ik scholen graag bij helpen.'

Hij wijst erop dat in de scholen de generatie van de toekomst zit. 'Kinderen kunnen een belangrijke rol spelen bij het enthousiasmeren van hun ouders, schoolleiders en leraren om mee te doen.'



Video's

Een van de leerlingen die zich inzet voor de schooldakrevolutie is Saar (12). Zij is een van de boegbeelden van de campagne. Haar moeder is heel bewust met het milieu bezig, vertelt ze. Haar moeder is 'verduurzamer'. Saar zelf maakt video's om zo andere kinderen te inspireren om actie te ondernemen voor een beter milieu. 'Want wat we nu doen, bepaalt onze toekomst!'