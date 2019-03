Trouwen binnen vijf minuten ook in Delft: 'Een wens van de inwoners'

DELFT - Trouwen met twaalf gasten - inclusief getuigen - in vijf minuten tijd in het stadskantoor van Delft. Wie goedkoop wil trouwen kan dat vanaf donderdag daar doen. Volgens de gemeente wordt met deze mogelijkheid tegemoet gekomen aan een wens van de inwoners.

Volgens wethouder Martina Huijsmans vroegen inwoners om een betaalbaar, eenvoudig huwelijk met een kortere wachttijd. 'En we sluiten met dit product aan op de ontwikkelingen in de regio.'

Het 'eenvoudig trouwen' kost in Delft 177 euro. Het huwelijk vindt voor dit bedrag plaats in een aangeklede trouwruimte in het stadskantoor. Tijdens de korte ceremonie kan er dan geen muziek worden afgespeeld, de trouwambtenaar neemt van te voren geen contact op met het bruidspaar en houdt ook geen toespraak.



Online boeken

Het 'eenvoudig trouwen' in Delft kan op dinsdagochtenden en donderdagmiddagen. Wie dit wil, kan de ruimte boeken op de website van de gemeente. Het blijft uiteraard ook mogelijk om te trouwen in het stadhuis of te kiezen voor een gratis huwelijk of partnerschap.

Goedkoop trouwen is al langer mogelijk in onder meer Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

