Leids referendum over megatoren Willem de Zwijgerlaan is mogelijk Impressie van de woontorens | Foto: RED Company

LEIDEN - Een referendum over drie woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden is mogelijk. Dat meldt mediapartner Unity op basis van een brief van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. 'Het onderwerp is, gelet op het bepaalde in de Referendumverordening, referendabel.'

Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden Noord komen mogelijk drie woontorens waarvan de hoogste 115 meter hoog moet worden. Dat is 35 meter hoger dan het huidige hoogste gebouw in Leiden; de schoorsteen van de energiecentrale. Ter vergelijking: museum Naturalis is ruim 62 meter hoog. Omwonenden vrezen onder andere problemen met parkeren en aantasting van de Leidse skyline. Hierom hebben twee inwoners van de stad een handtekeningenactie opgezet om een referendum over de bouw af te dwingen. Voor een 'inleidend referendumverzoek', de eerste stap naar een referendum, zijn 750 handtekeningen nodig. Inmiddels zijn er zo'n duizend opgehaald waarmee het doel ruimschoots bereikt is.

Gemeenteraad beslist In een referendum kunnen Leidenaren zich uitspreken over een conceptbesluit van de gemeenteraad. In dit geval dus over LEAD, zoals het project heet. Overigens beslist de gemeenteraad zelf over ze een referendum over dit onderwerp toestaat. Mocht er een referendum komen, dan is dat niet bindend. Maar, zo stelt de Leidse referendumkamer, 'het is wel te beschouwen als een zwaarwegend advies aan de raadsleden.' LEES OOK: Plannen voor 115 meter hoge woontoren in Leiden