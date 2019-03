Carnaval in de Alpen: 'Het zijn de drie mooiste dagen van het jaar'

LEIDEN - De confetti wordt opgeveegd, de kostuums kunnen in de kast; carnaval is ten einde. Maar nog niet voor een groep slagwerkers uit Leiden. Sterker nog, voor hen moet het juist nog allemaal beginnen. Dit weekend vertrekken ze naar Zwitserland voor hun 'Fasnacht'.

'Ik heb niets met het carnaval hier', vertelt Ben Dijkgraaf uit Zoetermeer. Hij ritst een grote houten trommel uit een tas. 'Het is gewoon niet mijn ding. Er wordt veel mechanische muziek gedraaid en ik houd meer van tradities. Dat is carnaval in Nederland niet voor mij.'

Dan geeft hij een ruk aan een leren kokertje van de trom en brengt daarmee bruine touwen op spanning. 'Zo, nu klinkt hij wat beter.' Het is deze drum die centraal staat bij de vastenavondviering in het Zwitserse Basel.



Protestants feest

Het wordt de zeventiende keer dat Dijkgraaf zich 72 uur onderdompelt in het feestgedruis daar. Vanaf komende maandag. In tegenstelling tot carnaval in Nederland is de Fasnacht in Basel geen katholiek maar een protestants feest.

Om elke link met carnaval te vermijden wordt het sinds jaar en dag de week na Aswoensdag gevierd. Het feest vindt zijn oorsprong in de zestiende eeuw. Sinds 2017 staat het feest op de Werelderfgoedlijst van Unesco.



700 kilometer rijden voor muziek en bier

In totaal reizen acht drummers van Trommelgroep West Nederland uit Leiden af naar Zwitserland. Voor Emiel Bosch uit Alphen aan den Rijn wordt het zijn vierde keer. Enkele jaren geleden leerde hij het feest kennen en sindsdien stort hij zich vol overgave in het Zwitserse feestgedruis.

Ben Dijkgraaf moet het toch nog eens uitleggen. Want waarom rijd je 700 kilometer voor een paar dagen muziek en bier, terwijl je dat ook in eigen regio kunt doen? 'Je gaat je passie achterna. Het is daar een volksfeest, een walhalla voor traditionele trommelaars als ik. Voor mij zijn het de drie mooiste dagen van het jaar!'