Kijk live mee: Haagse raad debatteert over het vreugdevurendossier

DEN HAAG - Het vrijgegeven vreugdevurendossier staat woensdagmiddag op de agenda van de Haagse gemeenteraad. De commissie Bestuur debatteert over het omvangrijke dossier over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Kijk hier live mee.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag gaf het dossier een paar weken geleden vrij op aandringen van de gemeenteraad. Aanleiding is de vonkenregen die afgelopen jaarwisseling over Scheveningen trok. De vonken waren afkomstig van het vreugdevuur op het Scheveningse strand. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade was groot.

In het dossier staan alle brieven, vergader- en gespreksverslagen, notulen, mails en appberichten over de vreugdevuren van de afgelopen dertig jaar. Er was geen meerderheid voor een uitgebreid debat over de stukken. Wel houdt de commissie woensdag een beperkter tweeminutendebat.

