PVV Den Haag: 'Ajax-supporters weer welkom bij ADO Den Haag'

Demonstratie Ajax fans in Den Haag | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Als het aan de Haagse PVV ligt, zijn Ajax-supporters in de toekomst weer welkom bij wedstrijden van ADO Den Haag. Dat zal fractievoorzitter Sebastian Kruis woensdag tijdens het veiligheidsdebat bepleiten.

Ajax-supporters zijn al jaren niet meer welkom als uitpubliek bij wedstrijden van ADO Den Haag. Tijdens de afgelopen wedstrijd van eind februari kwamen Ajax-supporters toch naar Den Haag om tegen de maatregel te demonstreren. Zij werden opgewacht door ADO-fans. Er waren een grote politiemacht en diverse arrestaties nodig om alles in goede banen te leiden. Volgens de PVV is dit zonde van het geld en kunnen dit soort taferelen voorkomen worden door de Amsterdamse fans gewoon toe te staan in het ADO-stadion.

Fractievoorzitter Kruis vindt het beleid van burgemeester Krikke omtrent de AJax-supperters lachwekkend: 'Ze mogen niet naar een ADO-wedstrijd in het best beveiligde stadion van Nederland op een industrieterrein aan de rand van de stad, maar ze mogen wél demonstreren in het centrum van onze stad met alle onrust van dien.'



Geen draagvlak onder ADO-supporters

Volgens Kruis beroept de burgemeester zich erop dat er geen draagvlak voor het toelaten van Ajax-supporters zou zijn bij de ADO-aanhang. De PVV-er bestrijdt dat. 'Onze fractievertegenwoordiger Henk Bres heeft het eens nagevraagd en het blijkt dat dit draagvlak er zeer zeker wel is onder een groot deel de supporters. Het schijnt vooral Haagse kak op de Zuidtribune te zijn die er niet op zit te wachten.'

Burgemeester Krikke noemde het vlak na de demonstraties van de Ajax-supporters nog te vroeg om te zeggen welke invloed de demonstratie op volgende wedstrijden heeft.

