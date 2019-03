Den Haag presenteert de nieuwe klimaatplannen en dit ga jij ervan merken

DEN HAAG - Alle daken in Den Haag moeten groen of wit worden. Dat staat in het duurzaamheidsvoorstel 'Schone energie in een groene stad' dat wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) woensdag heeft gepresenteerd. Als ze niet groen of wit zijn, moeten de daken zonnepanelen of zonneboilers hebben.

Groene daken zien we de laatste jaren al steeds meer, met beplanting van de dakbedekking. Maar witte daken zijn nog relatief onbekend. Het idee is dat dit de warmte van de zon weerkaatst en dat zo het gebouw eronder koeler blijft.

'Op die manier wordt energie bespaard en gaat het dak langer mee. Met een koeler en lichter dak blijft de warmte minder lang hangen en dat is weer een goed middel tegen toenemende hitte in een drukke stad', schrijft Van Tongeren in haar duurzaamheidsplannen.



Miljoenen

Het is nog niet duidelijk of de gemeente de verduurzaming van daken aan bijvoorbeeld huiseigenaren gaat verplichten. Ook is nog onbekend wat dit gaat kosten. Wat wel duidelijk is, is dat de kosten van de energietransitie niet mogen neerkomen bij mensen met de kleinste beurs. 'Dat is onrechtvaardig en zo komt er niets van de transitie terecht', betoogt de GroenLinks-wethouder.

De gemeente heeft in elk geval 40 miljoen euro voor alleen al de energietransitie uitgetrokken. Het stadsbestuur heeft de komende vier jaar 374 miljoen euro te besteden om alle duurzaamheidsplannen te betalen. Als de verkoop van de aandelen van Eneco is afgerond, komt er voor de gemeente meer geld beschikbaar om te investeren in duurzaamheid. 'Dan kunnen we meteen grootschaliger aan de slag', aldus Van Tongeren.



Vier thema's

De Haagse plannen richten zich op vier thema's: de overgang naar schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving, schone mobiliteit en het hergebruik van grondstoffen.

Kernwoord in de duurzaamheidsnota is volgens de gemeente 'communicatie', zodat voor iedereen duidelijk is wat hij of zij kan doen bij het verduurzamen van de woning of bedrijf. De gemeente belooft bewoners en ondernemers altijd duidelijk en op tijd te informeren over nieuwe plannen in de straat of buurt wat betreft verduurzamen of de overstap naar schone energie.



'Veranderingen komen bij iedereen in de keuken'

Verder kijkt Den Haag per wijk welke warmtebron geschikt is voor bewoners en bedrijven en helpt hen bij deze aanpassingen. 'Dit kunnen bewoners natuurlijk niet in hun eentje uitzoeken, mensen willen tijdig duidelijkheid, dus neemt de gemeente de regie. De veranderingen komen straks letterlijk bij iedereen in de keuken. Dat lukt alleen als we het echt samen doen met bewoners, energiebedrijven en ondernemers', zegt Van Tongeren.

Dit zijn tien andere opvallende punten uit de Haagse duurzaamheidsplannen: