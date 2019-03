50PLUS-politicus stapt op vanwege samenwerking Groep de Mos

DEN HAAG - De fractievertegenwoordiger van 50PLUS in de Haagse gemeenteraad, Arnold van der Ree, stapt op. Hij doet dat uit onvrede over de samenwerking tussen 50PLUS en Groep de Mos.

Vorige week maakten de partijleiders Richard de Mos (Groep de Mos) en Henk Krol (50PLUS) bekend dat de partijen in Den Haag gaan samenwerken. Door deze samenwerking hopen de twee partijen voor 'meer slagkracht voor ouderen' te zorgen.

Maar de samenwerking is de fractievertegenwoordiger van 50PLUS in Den Haag in het verkeerde keelgat geschoten. 'Ik heb geen enkele binding met Groep de Mos', zegt Van der Ree tegen Omroep West. 'Dit gaat geheel tegen mijn gevoelens in. Daarom heb ik de eer aan mijzelf gehouden en ben ik opgestapt.'



'Ik voel me niet bij Groep de Mos thuis'

De 50PLUS-politicus zegt 'alle mogelijke moeite te hebben gedaan om de samenwerking tegen te gaan'. Van der Ree: 'Ik heb bij Henk Krol, partijvoorzitter Geert Dales en het Zuid-Hollandse Statenlid Willem Bakx mijn onvrede geuit. Maar ik heb nul op het rekest gekregen. Ze zijn er gewoon mee doorgegaan.' Ook bij de Haagse fractievoorzitter, Frans Hoynck van Papendrecht, heeft hij over de kwestie gesproken. 'Maar Frans vindt het een goed idee.' Omroep West heeft Hoynck van Papendrecht getracht te bereiken, maar dat lukte woensdagochtend nog niet.

Bij Van der Ree ontbreekt de binding met Groep de Mos onder andere door hun manier van politiek bedrijven. 'Groep de Mos steunt op het bedrijfsleven en de horeca in de stad. Ze maken veel lawaai over hun activiteiten in de stad. Ik voel me daar niet bij thuis', legt hij uit.



Kandidaat 50PLUS voor Waterschapsverkiezingen

Van der Ree was namens 50PLUS in Den Haag lid van de commissie samenleving en de rekeningencommissie. Hij blijft wel partijlid van 50PLUS. Van der Ree staat ook op de kandidatenlijst voor 50PLUS voor de Waterschapsverkiezingen.

