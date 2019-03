Deel dit artikel:













De Lijsttrekker: Ria Oosterop van D66 Ria Oosterop-van Leussen lijsttrekker D66 Zuid Holland I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. De komende tijd stellen wij de lijsttrekkers aan je voor. Ria Oosterop is lijsttrekker voor D66 in Zuid-Holland. Oosterop is al Statenlid en vindt dat D66 de afgelopen vier jaar verschil heeft weten te maken. 'We hebben vele kilometers aan fietspaden aan laten leggen, hard gewerkt aan schone lucht en schoon water.' De D66-lijsttrekker is inmiddels 66 jaar, maar is niet van plan te stoppen. 'Voor sommigen is mijn leeftijd wellicht het moment om op hun lauweren te rusten, maar dat past niet bij mij. Ik ga nog heel graag vier jaar door tot mijn zeventigste.'