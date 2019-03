Deel dit artikel:













Ingewikkelde klus, maar mummie Janus is terug in Leiden Mummie Janus is verhuisd | Foto: Ciska Ackermann/Universiteitsmuseum

LEIDEN - Mummie Janus is terug in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De mummie van ongeveer tweeduizend jaar oud was 94 jaar lang uitgeleend aan het Universiteitsmuseum in Groningen.

Na bijna een eeuw is de mummie nu dus weer terug bij zijn eigenaar. Daar wordt Janus aan een nieuw onderzoek onderworpen. 'Leiden gaat een groot mummie-onderzoek doen en dat willen ze met alle mummies graag op dezelfde manier doen', zegt Arjen Dijkstra van het Universiteitsmuseum tegen RTV Noord. 'Daarom vroegen ze of ze de mummie terug mochten.'

Bekende Groninger De mummie was erg bekend in Groningen. 'Studenten hebben hem zijn naam gegeven', vertelt Dijkstra. Het museum hoopt dat Janus op termijn weer terugkomt, omdat het een grote publiekstrekker voor het museum was. Vanaf juni gaat het museum in Groningen een andere oude mummie tentoonstellen. Het was nog een ingewikkelde klus om de mummie terug te brengen naar Leiden. Er moest onder meer een speciale kist met speciaal verpakkingsmateriaal voor worden gemaakt.