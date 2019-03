Deel dit artikel:













Celstraf voor GGZ-verpleegkundige na ontucht met patiëntes Foto: ANP

ZOETERMEER - Een 58-jarige man die zich als GGZ-verpleegkundige in Zoetermeer vergreep aan twee patiëntes, is woensdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Vier maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Ook mag de man vijf jaar lang niet meer werken in de gezondsheidszorg. Verder is hem nog een verplichte zedendaderhandeling opgelegd.

In 2017 vergreep de 58-jarige E. de J. zich aan een 28 jaar jongere patiënte bij haar thuis. De GGZ-instelling kwam daar achter. Toen bleek de verpleger in 2009 ook al eens seks met een patiënte te hebben gehad, in een hotel en bij hem thuis. De J. werkte bijna 25 jaar bij GGZ-instelling Rivierduinen in Zoetermeer. Hij werd door zijn werkgever geschorst. Daarna zou de Hagenaar de eer aan zichzelf hebben gehouden door op te stappen.

Wederzijdse instemming Volgens de verpleger vond de seks plaats met wederzijdse instemming, maar ook dát mag niet in een afhankelijke zorgsituatie. Het Openbaar Ministerie (OM) had dezelfde celstraf en behandeling geëist als de rechtbank nu heeft opgelegd. Daarnaast had het OM een levenslang werkverbod in de zorg opgelegd willen zien. Maar dat laatste bracht de rechtbank terug tot vijf jaar. De rechtbank bepaalde verder nog dat de veroordeelde aan de slachtoffers ieder 2500 euro smartengeld moeten betalen. LEES OOK: Justitie wil GGZ-verpleegkundige cel in voor ontucht met twee patiëntes