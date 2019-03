Een onderwaterbuffer moet de sokken van de bewoners van het 'Putje van Westland' drooghouden

DE LIER - Bewoners van De Lier zullen de broekpijpen bij de volgende hoosbui niet meer oprollen. Want het Putje van het Westland, zoals het gekscherend wordt genoemd, heeft officieel vanaf vandaag een ondergrondse waterbuffer voor de deur bij de bibliotheek aan de Van Rijnstraat.

Ondergelopen huizen en straten zijn geen uitzondering bij hevige buien in de Lier. De gemeente Westland en het hoogheemraadschap Van Delfland hebben al verschillende maatregelen genomen. Eén daarvan is een ondergrondse waterbuffer van 670 kubieke meter.

'Het is een fantastisch project', zegt Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland. 'Honderd procent garantie heb je natuurlijk nooit, maar de capaciteit van de berging is groot. Het water gaat de berging in en niet de huizen van de mensen. Dus de resultaten zijn meteen voelbaar.'



Niet wachten op volgende plensbui

Wethouder Leen Snijders van Westland zegt trots te zijn op de waterbuffer. Maar hij gaat niet stil zitten wachten op de volgende plensbui. 'We gaan in gesprek met de bewoners, want die hebben we keihard nodig om nog wat maatregelen te nemen. We gaan bijvoorbeeld de bestrating aanpakken.' Nu lopen de wegen nog bol en stroomt het water naar de huizen toe, maar de wethouder wil holle straten aanleggen waardoor het water een andere loop krijgt.