Spelers Alphense Boys A1 maken zich klaar voor kwartfinale tegen Ajax: ‘Gewoon naar school’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Spanning bij de voetballers van Alphense Boys A1. De junioren van de amateurclub spelen woensdagavond tegen Ajax A1 de kwartfinale van de KNVB-beker. Het verschil tussen beide clubs is aanzienlijk. Want waar de jonge spelers van Ajax al hun geld verdienen met voetbal en behoren tot de beste van Europa, moesten de spelers van Alphense boys vandaag gewoon naar school.

'Ik ben wel zenuwachtig, maar het is gezonde spanning', vertelt Alphense Boys-keeper Bas Schols als we hem opzoeken op school. Hij heeft een belangrijke rol gehad in de vorige wedstrijd toen het team uit Alphen tegen FC Volendam moest voetballen. 'De wedstrijd eindigde met penalty’s. Ik heb toen de strafschop kunnen tegengehouden', vertelt hij. Dit leverde de Alphenaren een plek in de kwartfinale op.



'De druk ligt bij Ajax'

Ondanks dat de amateurclub uit Alphen aan den Rijn het op neemt tegen een profclub, gaat de trainer van Alphense Boys met een gerust hart de wedstrijd in. 'Wij gaan gewoon lekker spelen zoals we altijd doen. De druk ligt bij Ajax. Wij kijken hoever we kunnen komen', zegt trainer Sander van Dijk als we hem spreken tijdens zijn werk.

Waar Bas en Sander op de dag van de wedstrijd gewoon naar school of werk moeten, ziet de dag van de Ajax-spelers er wellicht anders uit. 'De spelers van Ajax behoren tot de beste van Europa en sommigen verdienen ook al geld met het voetballen', vertelt Bas. Maar de Alphense club laat zich hierdoor niet tegenhouden. 'Hoe mooi zou het zijn als we winnen. Dan gaan we zeker een feestje vieren', lacht Sander.