'Nieuwe zwembad De Boetzelaer over twee jaar open, het liefst eerder' De Boetzelaer compleet verwoest door brand. | Foto: Regio15

MONSTER - Het is nog geen week geleden dat zwembad De Boetzelaer in Monster in vlammen op ging, maar plannen voor een nieuw bad zijn al in de maak. Dat vertelt directeur Peter Wielaart aan mediapartner WOS: 'Een architect is begonnen met de eerste schetsen.'

Bijna een week geleden werd De Boetzelaer nagenoeg volledig in de as gelegd, nadat er een brand ontstond in een frisdrankautomaat. Na een emotionele week waarin veel acute zaken moesten worden geregeld, kijkt directeur Peter Wielaart nu vooruit. De meeste activiteiten in zwembad De Boetzelaer in Monster zijn nu met succes verplaatst. De verwoestende brand zorgde er bijvoorbeeld voor dat kinderen er niet meer konden afzwemmen. Daar is nu een plek voor gevonden in een zwembad in Maassluis.

Nog niet met pensioen De directeur beschouwt De Boetzelaer als zijn levenswerk. Vlak na de brand maakte hij al bekend zijn pensioen, dat op 30 september zou beginnen, uit te stellen. En hij heeft nu de datum bekendgemaakt waarop hij van zijn oude dag wil gaan genieten: 1 maart 2021. 'Dan moet de nieuwe Boetzelaer de deuren openen.' Volgens Wielaert is een architect al begonnen met de eerste schetsen voor een nieuw bad, dat wederom aan de Madeweg zal komen te staan. Het vinden van een aannemer wordt wellicht het grootste probleem. Wielaart: 'Zijn er genoeg aannemers die op korte termijn een nieuw zwembad kunnen neerzetten? Aan ons zal het niet liggen!'

Geldinzameling Een crowdfundingsactie voor het zwembad heeft inmiddels al 20.000 euro opgeleverd en het bedrag stijgt nog steeds. Het zwembad is verzekerd, maar het is nog onduidelijk hoeveel er zal worden uitgekeerd.





