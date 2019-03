Omwonenden van bollenvelden meer blootgesteld aan gif dan gedacht

BODEGRAVEN - Omwonenden van bollenvelden worden veel langer blootgesteld aan veel hogere concentraties landbouwgif dan tot nu toe bekend was. Het gaat onder meer om de velden in de Bollenstreek. Sporen van pesticiden worden zelfs teruggevonden in de luiers van baby's die op 250 meter afstand van de bollenvelden wonen.

Dit blijkt uit het 'Onderzoek Bestrijdingsmiddel en Omwonenden' dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische zaken is uitgevoerd. Het televisieprogramma Zembla heeft het rapport van dat onderzoek in handen.

'De belangrijkste conclusie is dat wij in de lucht en in huisstof hogere concentraties aantreffen van bestrijdingsmiddelen bij omwonenden binnen 250 meter ten opzichte van groepen die verder af wonen', zegt hoofdonderzoeker Roel Vermeulen tegen Zembla. Bij de huizen van omwonenden van bollenvelden werden tien keer hogere concentraties landbouwgif in de lucht gemeten als bij de huizen van leden van de controlegroep.



Gezondheidsrisico's onbekend

Het onderzoek maakt niet duidelijk hoe schadelijk de blootstelling aan pesticiden is, en of omwonenden van landbouwgronden waar met pesticiden gespoten wordt direct gezondheidsrisico's lopen. Daarom moet daar volgens Vermeulen verder onderzoek naar gedaan worden.

Het onderzoek, dat in april 2019 aan de opdrachtgevende ministeries wordt aangeboden, wordt uitgevoerd naar aanleiding van de Zembla-documentaire 'Gif in de Bollenstreek'. Hierin liet het programma zien hoe veel gif er wordt gebruikt bij bollenvelden.