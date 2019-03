Deel dit artikel:













Basketbal: Leiden na sterke comeback niet langs Dinamo Sassari ZZ Leiden-speler Mohamed Kherrazi in actie

DEN HAAG - De basketballers van ZZ Leiden hebben de eerste wedstrijd in de achtste finales van de FIBA Europe Cup verloren. In de Leidse Vijfmeihal was het Italiaanse Dinamo Sassari met 93-97 te sterk voor ZZ Leiden.

Tot aan de rust ging de wedstrijd redelijk gelijk op. De Italianen bereikten de pauze met minimale voorsprong (39-42). In de derde periode nam Dinamo Sassari wat afstand (65-73), maar in de vierde periode werkte Leiden aan een ware comeback. Het kwam tot 93-93 terug. Daarna liepen de Italianen toch nog naar een 93-97 overwinning. De return volgt volgende week woensdag in Italië. In de competitie is Leiden al verzekerd van deelname aan de play-offs aan het einde van het seizoen. Ook Landstede Basketbal heeft al een ticket bemachtigd.