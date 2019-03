Deel dit artikel:













West Wekker: De CPC lopen na een hersenbloeding en eenvoudig trouwen Tuinduizenden lopers doen zondag mee aan de NN CPC Loop | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Goedemorgen! De gemeente Delft biedt een nieuw 'trouwproduct' aan: eenvoudig trouwen. Volgens de gemeente Delft wordt hiermee voldaan aan een veelgestelde vraag. Maar wat houdt dat eigenlijk in, eenvoudig trouwen? Verder in deze West Wekker: Jeroen Mars belandde nog geen jaar geleden in een rolstoel, maar doet zondag mee aan de NN CPC Loop.

Wat kun je vandaag verwachten?

Naast uitgebreid trouwen in het stadhuis en het gratis huwelijk, is er in Delft nu ook de mogelijkheid om 'eenvoudig' te trouwen. Dat kan voor een klein bedrag in een aangeklede trouwruimte in het stadskantoor. We gaan voor Broodje West langs om te kijken wat dit eenvoudig trouwen precies inhoudt.

De 50-jarige man uit Delft die ervan wordt verdacht een schoolklas met een mes te hebben bedreigd, verschijnt vandaag voor de rechter. Roelof M. zou in december 2017 en april 2018 meerdere leerlingen van de toenmalige groep 6 van de Bernadette Maria School hebben bedreigd omdat ze volgens hem in zijn huis zouden hebben willen inbreken.

Een indrukwekkende vooruitblik op de NN CPC Loop met Jeroen Mars. Nog geen jaar nadat hij door een hersenbloeding tot een rolstoel aangewezen raakte, wil hij de tien kilometer lopen. ‘Belachelijk eigenlijk’, zegt hij zelf.

: Het weer We beginnen de ochtend met regen. In de loop van de dag zien we af en toe de zon en wordt het zo'n tien graden. De wind ruimt naar het westen en wordt aan zee hard, later op de dag mogelijk stormachtig. [image: https://storage-w.rgcdn.nl/weather/modules_weer_kaart2.png?time=2019-03-06-21-34-00]

Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files En dit moet je ook nog weten:

D66-fractieleider Rob Jetten wil dat Nederland veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar hier gaat halen om hier te komen werken. Dat zegt hij in een interview met het AD. Hij verwijst naar 'alarmerende cijfers' van het CBS. Die wijzen uit dat de komende jaren zo’n 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om banen in Nederland vervuld te krijgen.

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering, maar hun gedrag loopt daarmee niet altijd in de pas. Duurzame denkers blijken bovengemiddelde vervuilers. Dat toont onderzoek aan van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. Zo zijn de hoger opgeleiden die het somberst zijn over het klimaat ook degenen die het langst douchen, het meest en verst vliegen en het vaakst de auto gebruiken.

Incidentbestrijders van ProRail moesten vorig jaar maar liefst 2547 keer in actie komen om reizigers uit een gestrande trein te halen. Een jaar eerder was dat nog maar 1910 keer noodzakelijk doordat een trein door een defect of aanrijding tot stilstand kwam en niet verder kon rijden. Dat blijkt uit cijfers die ProRail op verzoek van De Telegraaf verzamelde.

Vanavond op TV West: Nog lang niet versleten (Herhaling)

In deze tiendelige serie duikt Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. Vandaag brengt hij onder meer een bezoek aan de Hindoestaans Surinaamse filmmaker Ramdjan Abdoelrahman. Hij is 81 jaar oud, maar wil nog niet van ophouden weten.

