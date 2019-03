Varend Corso op termijn mogelijk ook door Den Haag en Rotterdam

REGIO - De organisatie van het Varend Corso wil uitbreiden. Nu varen de boten door het Westland, Schipluiden, Maassluis, Delft en Vlaardingen, op termijn moeten ze ook Den Haag en Rotterdam gaan aandoen. Die wens heeft de nieuwe voorzitter van het corso, Rob Baan, uitgesproken.

Daarnaast wil de kersverse voorzitter dat de interactie tussen de mensen op de boten en op de kant groter wordt. 'Er ontstaan al wat feesten op de kades, maar die kunnen beter. Ik kan me voorstellen dat bedrijven een stuk grond claimen om daarop hun relaties in de watten te leggen tijdens het corso.'

Het Varend Corso is een van de grootste evenementen in de regio. Vorig jaar stonder er zo'n 500.000 mensen langs de kant te kijken. De boten zijn versierd met bloemen en planten die geteeld worden in de regio.

Dit jaar is het Varend Corso op 2, 3 en 4 augustus.

BEKIJK OOK: Varen Corso vorig jaar