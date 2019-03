'Het wordt oppassen tijdens de avondspits', Huub Mizee waarschuwt voor zware windstoten

DEN HAAG - Het verkeer moet donderdag tijdens de avondspits rekening houden met zware windstoten. 'Het gaat aan de kust hard tot stormachtig waaien', waarschuwt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Mizee verwacht in de namiddag een windkracht zeven tot acht. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. 'Het wordt oppassen tijdens de avondspits', benadrukt hij.

Het KNMI heeft voor donderdagmiddag code geel afgegeven. Code geel geldt niet alleen voor Zuid-Holland, maar ook voor de provincies Noord-Holland, Zeeland, Friesland, Groningen en Limburg.



Forse hoeveelheden regen

Ook donderdagochtend kregen automobilisten al het advies op te passen en hun rijstijl aan te passen, vanwege 'onstuimig weer' en veel regen. 'In Hoek van Holland viel tot zeven millimeter, op Rotterdam The Hague Airport dertien, in Den Haag Laakkwartier veertien en in Voorschoten achttien', vertelt Mizee. 'Dat zijn forse hoeveelheden.'

De komende dagen blijft het regenachtig, maar vrijdag vormt een uitzondering. 'Dan blijft het grotendeels droog, zien we af en toe de zon en wordt het acht tot negen graden', vertelt Mizee. ' Maar zaterdag en zondag volgen nieuwe storingen met regen en wind. Zo gaan we helaas nog even door...'