Onstuimige donderdagochtend, Rijkswaterstaat waarschuwt: 'Pas je rijstijl aan'

DEN HAAG - Automobilisten moeten deze donderdagochtend rekening houden met 'onstuimig weer' en veel regen. Rijkswaterstaat waarschuwt: 'Pas je rijstijl aan.'

Ook de wind laat zich deze donderdag gelden. Die ruimt in de middag naar het westen en wordt stormachtig, laat Omroep West-weerman Huub Mizee weten. Er wordt rekening gehouden met windkracht acht. 'Met name in de namiddag. Het wordt oppassen tijdens de avondspits.' Ook in de nacht naar vrijdag blijft het hard waaien aan de kust, maar vrijdag wordt het volgens Mizee tijdelijk wat ruistiger.



Het KNMI heeft vanwege het onstuimige weer code geel afgegeven. Code geel geldt niet alleen voor Zuid-Holland, maar ook voor de provincies Noord-Holland, Zeeland, Friesland, Groningen en Limburg.